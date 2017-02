12-02-2017, Meternieuws.nl

Man(37) uit Ter Apel gewond bij ongeval Roswinkel

Roswinkel - Bij een ongeval op de N391 is ter hoogte van Roswinkel zaterdag op zondagnacht een 37 jarige automobilist uit Ter Apel gewond geraakt bij een ernstig ongeval.

Een personenauto werd bij wegwerkzaamheden gelanceerd over een zandbult en belande 100 meter verder over de kop op het wegdek van de N391. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Het slachtoffer is met hoofd en nekletsel afgevoerd naar het ziekenhuis.