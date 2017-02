12-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto komt op ijs en zinkt

Stadskanaal - Een auto is zondagmiddag in het kanaal gerold aan de Handelskade in Stadskanaal. Vermoedelijk werd de handrem vergeten en stond de auto is zijn vrij.

Waardoor de auto in het water is gerold is niet bekend. Er zat niemand in het voertuig. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het kanaal gehaald en geborge.