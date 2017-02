12-02-2017, DitisRoden.nl/Niels Holterman ten Hove

Fors ongeval bij Norg (Video)

Norg (Dr.) - Zondagmiddag om 13:37 uur werd de brandweer opgeroepen voor een ongeval tussen twee auto's aan de Langeloerweg in Norg.

Hulpdiensten waren ter plaatse in Norg. Ook de traumahelikopter was aanwezig met het traumateam. Volgens ooggetuigen kwam de VW Golf van een parkeerplaats afrijden en zag waarschijnlijk een Duitse automobilist, rijdend in een Opel, over het hoofd die er frontaal tegen op botste.



Er zijn in totaal drie gewonden gevallen. De brandweer heeft het ambulancepersoneel geholpen de gewonden uit hun auto's te halen. Ze zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Wat de ernst van de verwondingen zijn is niet bekend, maar zijn wel buiten levensgevaar.