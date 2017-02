12-02-2017, Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Fietser aangereden op de Zeeheldenstraat

Winschoten - Zondagavond rond 18:00 uur is een fietsster aangereden door een bestelbusje op de Zeeheldenstraat.

De gewonde mevrouw is onderzocht in een ter plaatse gekomen ambulance. Als zij mee naar het ziekenhuis is genomen is onbekend. De politie maakte rapport op.