12-02-2017, 112gr.

Lauwerzijl: Gewonde bij auto in sloot

Lauwerzijl - Zondagavond is een automobilist gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Stadsweg (N388) bij Lauwerzijl.

De automobilist kwam vanuit de richting van Lauwerzijl en raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De auto kwam via de berm in een bijna droge sloot tot stilstand. Hulpdiensten waaronder de politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer is met nek- en borstklachten overgebracht naar het ziekenhuis. De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept.

Tv Noord