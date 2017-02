13-02-2017, Sander Graafhuis, 112Haren.nl

Ongeval met gewonde op A28 nabij Glimmen

Glimmen - Bij een ongeval op de A28 richting Groningen ter hoogte van Glimmen zijn maandagmorgen vijf auto’s op elkaar gebotst.

Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk, één persoon raakte gewond en is door het ambulance personeel behandeld. Over zijn of haar verwondingen is niets bekend. Door de aanrijding ontstond een lange file van enkele kilometers richting Haren. De verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



De schade aan de betrokken voertuigen is groot, deze zijn door een bergingsbedrijf afgesleept.

Tv Noord

Dvhn