13-02-2017, Jetty Beekhuis

Brandweer blust autobrand in Woldendorp

Woldendorp - Aan de AE weg in Woldendorp heeft maandagmiddag brand gewoedt in een auto.

De brandweer van Woldendorp en Wagenborgen hadden het vuur snel onder controle en hebben met schuim de de brand weten te blussen. Over de oorzaak van de brand is niks bekend.