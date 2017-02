13-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Vergeten pan op vuur zorgt voor rook bij crisisopvang Leek (Video)

Leek - Bij de crisisopvang aan de Oldebertweg is even voor vijf uur het automatische brandalarm geactiveerd.

Hierdoor is brandweer Leek opgeroepen om met prioriteit 1 ter plaatse gegaan en heeft de BHV het gebouw ontruimd. Nog voordat de brandweer was uitgerukt kwam er een nieuwe melding binnen namelijk, brand gezondheidszorg. Dit omdat er rook was waargenomen in de keuken. De brandweer is met 1 straal one-seven naar binnen gegaan en constateerde dat er een vergeten pan nog op het vuur stond wat voor de rookontwikkeling zorgde. De pan is van het vuur gehaald en de brandweer heeft met een overdrukventilator de ruimte geventileerd waarna ze weer vertrokken zijn naar de kazerne.



Crisisopvang

Crisisopvang Leek geeft tijdelijk onderdak aan volwassenen en gezinnen die -om welke reden dan ook- op straat (zijn) komen te staan of hun woonsituatie (hebben) moeten verlaten.