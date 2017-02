13-02-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis 112Gr.

Politie verricht forensisch onderzoek bij zwaarbeschadigde woning in Uithuizermeeden

Uithuizermeeden - De politie heeft maandag forensisch onderzoek verricht bij de door brand zwaarbeschadigde woning in Uithuizermeeden.

Het is namelijk niet gelijk duidelijk waardoor de brand is ontstaan. Maandagmiddag was het onderzoek afgerond. Bij de brand raakte de woning zwaar beschadigd en is er een kans op instorten.