13-02-2017, Romke Notenbomer/112Marum.nl

Ongeval op A7 bij Marum

Marum - De brandweer van Marum werd maandagavond opgeroepen voor een VKO op de A7 L bij hmp. 173.2 bij Marum.

Ter plaatse bleek dat de bestuurder van een personenwagen achterop een vrachtwagen was gereden. De automobilist heeft mogelijk de snelheid van de vrachtwagen niet goed ingeschat, toen hij over het viaduct van het Natuurpad reed.

De auto kwam zwaar beschadigd in de middenberm tot stilstand. De bestuurder is nog wel door ambulancepersoneel onderzocht, maar vervoer naar een ziekenhuis was niet noodzakelijk. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij, zijn wagen werd aan de achterkant licht beschadigd.

Berger Collewijn heeft de zwaar beschadigde auto afgesleept. Het verkeer werd tijdelijk over een rijstrook geleid.