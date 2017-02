13-02-2017, Patrick Wind 112Gr.

Auto botst tegen scooter bij Oostersluis

Groningen - Bij een verkeersongeluk maandagavond op de Oostersluisweg is een automobilist op een scooter gebotst. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het incident vond plaats rond 19.20 uur ter hoogte van de Oostersluis. Door nog onbekende oorzaak kwamen beide vehikels met elkaar in botsing. De scooter werd bestuurd door een twintigjarige vrouw uit de stad. Haar bijrijder was een 21-jarige man uit Usquert. Door de klap vielen beide op de grond. Omdat onbekend was of zij gewond waren geraakt kwam er voor de zekerheid een ambulance ter plaatse. Een verpleegkundige heeft het duo gecontroleerd maar ze bleken niets te mankeren.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. (Oogtv.nl/ tekst)

