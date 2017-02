14-02-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis - 112Groningen.nl

Kwekerij ontmanteld in Zijldijk

Zijldijk - Aan de Fivelweg in Zijldijk is dinsdag door de politie een hennepplantage ontmanteld.

Over het aantal planten is momenteel nog niks bekend, maar volgens de politie stond een hele schuur vol.



De bewoner(s) zijn niet aangehouden. Een speciaal team zal de planten vernietigen en het apparatuur zal in beslag worden genomen.