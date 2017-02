15-02-2017, 112Gr. Johan Wildeboer

Levenloos lichaam aangetroffen van vrouw(66)

Uithuizermeeden/ Eemshaven - In een slootje nabij het Noordkaap Monument langs de Emmapolderdijk tussen Uithuizermeeden en de Eemshaven is woensdag een levenloos lichaam in het ijs gevonden.