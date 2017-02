15-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Kop-staart botsing op de Zuidlaarderweg

Kiel Windeweer - Op de Zuidlaarderweg tussen Kiel Windeweer en de Groeve zijn woensdagochtend twee auto’s betrokken geraakt bij een kop-staart botsing.

Of er bij de aanrijding iemand gewond is geraakt is niet bekend. De auto’s zijn door een bergingsbedrijf afgevoerd.