15-02-2017, Rico van der Lande - 112Groningen.nl

Forse buitenbrand(riet) bij Eemsdelta College

Delfzijl - Bij het Eemsdelta College aan de Sikkel in Delfzijl heeft woensdagmiddag een fors stuk riet gebrand.

De brandweer heeft het geblust met een straal hoge druk. Over de oorzaak van de brand is niks bekend. Mogelijk is de brand veroorzaakt door een sigaret.