15-02-2017, Zwaantje de Jong/112marum.nl

Opnieuw ongeval op A7 bij Leek

Leek - Juist in de week dat de politie onderzoek ging doen naar de vele ongevallen op de A7, was het woensdagmorgen weer raak. Een automobilist verloor de macht over het stuur op de afrit van de A7 bij Leek.

Nadat de automobilist eerst de wal was opgereden, kwam hij verderop op de kop in de sloot tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de man onderzocht. Of de man later naar een ziekenhuis is vervoerd, is niet bekend. Berger Collewijn heeft de auto afgesleept.