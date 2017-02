15-02-2017, Jan Pieter Nieuwenhuis & Johan Wildeboer/112Groningen

Op één na grootste kraanschip ter wereld vaart weg uit Eemshaven (Video)

Eemshaven - Het op één na grootste kraanschip ter wereld vertrok woensdagmiddag uit de Eemshaven. De Saipem 7000 vaart naar Rotterdam voor een zogeheten APK-keuring.

Het vaartuig zou in eerste instantie maandag uit Groningen wegvaren, maar door laag water is het vertrek twee dagen uitgesteld. In de Eemshaven zijn de kranen van de Saipem 7000 voorzien van nieuwe draden. Het schip lag sinds september vorig jaar stil in de Eemshaven en gaat via Rotterdam naar Bergen in Noorwegen.

Het schip draagt twee kranen die elk 7000 ton kunnen tillen. Omdat het zo zwaar kan tillen, wordt het vaartuig vooral gebruikt voor bouwwerkzaamheden op zee aan bijvoorbeeld boorplatforms. De Saipem 7000 kan 14.000 ton omhoog tillen en tilt met gemak zo'n platform omhoog.

Dvhn