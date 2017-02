15-02-2017, Het CCV

COLLECTIEF WINKELVERBOND HELPT WINKELIERS BIJ AANPAK OVERLASTGEVERS

Nederland - Veel winkeliers hebben genoeg van overlastgevers en winkeldieven die herhaaldelijk voor problemen zorgen in hun winkel. Het zijn niet alleen jongeren die voor overlast zorgen.

Het CCV faciliteert ondernemers met een modelprotocol, dat is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens, en een registratiesysteem om de winkelverboden in vast te leggen. Winkelcentrum Kanaleneiland in Utrecht is het eerste winkelgebied dat gaat werken volgens het CCV modelprotocol collectief winkelverbod. Ook in winkelgebieden in o.a. Amsterdam, Sneek en Leeuwarden staan ondernemers klaar om met het collectief winkelverbod aan de slag te gaan.

Baas in eigen winkel

Het opleggen van een winkelverbod is een zeer effectieve maatregel om overlastgevers buiten de deur te houden. Hiermee wordt iemand voor een bepaalde periode de toegang tot de winkel ontzegd. “Wat ons betreft helpt het winkelverbod ondernemers om weer baas in eigen winkel te zijn”, aldus Patrick van den Brink. “Een winkel is geen openbaar gebied. Dat betekent dat je als eigenaar van een winkel zelf regels kunt stellen, als je maar niet discrimineert. Wanneer iemand zich niet aan deze regels houdt, dan mag de toegang ontzegd worden. Dat kan heel gemakkelijk voor de eigen winkel, maar dankzij het collectief winkelverbod kan het ook in een keer voor alle aangesloten winkels. Of zelfs voor het hele winkelcentrum als de eigenaar ook meedoet.”

Deelnemende bedrijven zijn herkenbaar aan de collectief winkelverbod sticker bij de deur. Wanneer iemand met een verbod toch de winkel binnenkomt, dan is er direct sprake van huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit, waarmee de overlastgever een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete riskeert.

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Het collectief winkelverbod zal worden ingezet binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarbij ondernemers, gemeente, politie en brandweer structureel samenwerken om de veiligheid in een winkelgebied of op een bedrijventerrein te vergroten. Het CCV is eigenaar van het keurmerk en begeleidt winkelgebieden bij het behalen van het keurmerk.

Van den Brink: “Vanuit de KVO-projecten was er veel vraag naar een standaard collectief winkelverbod systeem. Met subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie hebben wij daarom het collectief winkelverbod nieuw leven ingeblazen”.

Meer informatie: www.veiligondernemenbeginthier.nl