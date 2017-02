Aanleiding

Op basis van meerdere anonieme meldingen via Meld Misdaad Anoniem en meldingen bij de Meldkamer Noord Nederland van politie en brandweer is er een nader onderzoek ingesteld. In het onderzoek kwam een growshop aan de Roef in Drachten expliciet in beeld, waarbij tevens zicht werd verkregen op hennepkwekerijen in Burgum, Haulerwijk en Doezum.

Misdaad mag niet lonen

Het onderzoek heeft geleid tot de inbeslagname van hennep en een hoeveelheid hennep gerelateerde goederen die gebruikt kunnen worden voor het opzetten van hennepkwekerijen. Daarnaast is er beslag gelegd op vijf auto’s, drie aanhangwagens, twee vorkheftrucks en een zeilboot met buitenboordmotor. Ook is er beslag gelegd op diverse goederen van de verschillende locaties, zoals electronica en administratie. Nader onderzoek moet uitwijzen of de verdachten inderdaad op criminele wijze geld hebben verdiend.

Hennepkwekerijen

Bij de zoekingen werden er op meerdere locaties in werking zijnde illegale hennepkwekerijen aangetroffen. In een loods aan de Elingsloane in Burgum werden 290 planten gevonden. In een schuur aan de Mr.Zuidemastraat in Haulerwijk werden 5 planten en een hoeveelheid gedroogde hennep aangetroffen en in een woning aan de Eesterweg in Doezum werden 480 planten gevonden. De kwekerij in Doezum bevond zich ondergronds in een gierkelder. De toegang was verborgen. Er bestaat een sterk vermoeden dat er gedurende meerdere jaren hennep is geteeld, waardoor er winst is gemaakt op meerdere oogsten. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

De hennep en de gebruikelijke kweekapparatuur zoals lampen, filters en ventilatoren zijn in beslag genomen en in overleg met de officier van justitie vernietigd. Ook de hennepgerelateerde goederen in de growshop werden ter vernietiging in beslag genomen.

Waarom strijd tegen hennep

Het is van belang om hennepkwekerijen te ontruimen. Het is illegaal, gevaarlijk voor de omgeving en het brengt vaak veel schade toe. Daarnaast brengen we zo de criminelen een slag toe door de hennep en alle apparatuur in beslag te nemen. En om geld en goederen die met deze criminele activiteiten verkregen zijn af te pakken. En dan pak je criminelen daar waar ze het meest gevoelig voor zijn. Misdaad mag niet lonen!

Aanpak hennepteelt

Hennepplantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op en bovendien is er dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad (geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties). Drugsonderzoeken richten zich niet alleen op de teler of de witwasser, maar ook op facilitators en gelegenheidsstructuren. Facilitators zijn mensen en/of bedrijven die de witwasser behulpzaam zijn bij het versluieren van vermogen.

Vervolg onderzoek

Het onderzoek naar de aangehouden verdachten en de tijdens de zoekingen verkregen informatie wordt voortgezet. De verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

Burgers die tips hebben over de aanwezigheid van hennepkwekerijen kunnen dit doorgeven aan de politie via 0900-8844. Ook kan gebeld worden naar meldlijn Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.