Geen scheepvaart wegens defecte sluisdeur in Farmsum (Video)

Farmsum - Momenteel is er geen scheepsvaartverkeer mogelijk bij de zeesluizen in Farmsum

De reden hiervan is een defecte sluisdeur. De defecte sluisdeur is afgebroken, hoe dit kon gebeuren is niet bekend. Er zal een grote hijskraan aan te pas moeten komen om de afgebroken sluisdeur weer te kunnen stabiliseren en zodat de bevestiging weer hersteld kan worden. Door deze stremming loopt het scheepvaartverkeer aanzienlijke vertraging op en ook een financiële schade doordat schepen de sluis niet kunnen passeren en zodoende ligt het scheepvaartverkeer op deze zeer belangrijke scheepvaart-route tussen de Havens in o.a. Rotterdam / Amsterdam & natuurlijk de havens van Groningen Seaports in Delfzijl & Eemshaven maar ook naar Duitsland stil. Wanneer de scheepsvaart weer hervat kan worden, is nog onduidelijk.