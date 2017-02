25-02-2017, Johan Wildeboer & Jan Pieter Nieuwenhuis 112Gr & 112Gr.

Sluis bij Farmsum weer klaar (2x Video)

Farmsum - De zeesluis in Farmsum is zaterdag weer in gebruik worden genomen. Een scharnier brak af.

Tot het weekend kon het scheepvaartverkeer slechts beperkt gebruik maken van de sluis. Voorlopig kunnen er alleen nog schepen tot 116 meter en met een diepgang tot 3,5 meter door de sluis. Nu is alles weer klaar.