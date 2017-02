Van de veertien bezochte hennepadressen is er bij zeven een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen en/of een hoeveelheid hennep. Er zijn zoekingen gedaan in onder andere Nieuwe Pekela, Muntendam, Wildervank en Oude Pekela.

Beslaglegging



Naast beslaglegging op de aangetroffen hennep zijn ook een laptop, een tablet en voertuig ingenomen. Buiten de vier verdachten die op heterdaad zijn aangehouden, zijn er overige verdachten die op een later tijdstip worden gehoord.

Wat u kunt doen



Wanneer u denkt dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit, kunt u de politie bellen via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Punten die kunnen wijzen op een hennepkwekerij zijn: