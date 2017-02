15-02-2017, Marc Dol 112Gr.

Autobrand in Stadskanaal

Stadskanaal - Aan de Gentiaanstraat in Stadskanaal heeft woensdagavond brand gewoed in een auto.

Door een nog onbekende oorzaak vatte de auto vlam. De brandweer was snel ter plaatse om de vlammen te bestrijden. Het voertuig heeft forse schade opgelopen.