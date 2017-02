15-02-2017, Sander Graafhuis, P. wind, M. Nuver

Uitslaande brand bij sloperij Maris Gideonweg (Video)

Groningen - Bij Maris aan de Gideonweg woedt momenteel een grote brand. Een stapel wrakken staan in brand. Er is veel vuur.

De brand werd even na 22.00 uur gemeld waarop de Groninger brandweer uitrukte met een bluswagen en een hoogwerker. Bij aankomst troffen de brandweerlieden een flinke stapel auto’s aan die in de brand staan. Hierop werd ook de assistentie van een schuimblusvoertuig ingeroepen. Vanaf enkele honderden meters afstand zien fotografen van de incidentenwebsite 112groningen.nl een flinke vuurkolom boven het terrein.

De Groninger brandweer heeft rond 22.40 uur verder opgeschaald waarop ook een tweede bluswagen en een tweede hoogwerker ter plaatse komen. “We gaan proberen om de brand van twee kanten te bestrijden”, aldus woordvoerder Anouk Bruintjes van de brandweer. “Bij de bestrijding van het vuur moeten we voorzichtig zijn omdat er over het terrein een hoogspanningsleiding loopt. Een expert komt ter plaatse om ons te adviseren hoe we dit het beste aan kunnen pakken.” Een aantal woningen op een woonwagenkamp die in de buurt van de brandhaard staan zijn ontruimd.

Ooggetuigen melden dat de stroomkabel geknapt is, en dat een deel van de stad op dit moment zonder elektriciteit zit.

De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP1. “Dit betekent dat alle belangrijke functionarissen zoals medewerkers van energiebedrijven maar ook leidinggevenden bij de politie, brandweer, GGD en ook de burgemeester ingeseind worden. We hebben dit gedaan vanwege de roetdeeltjes die bij de brand vrij komen en die toch wel in een groter gebied terecht komen dan wij verwacht hadden.” Berichten over een geknapte stroomkabel kan Bruintjes niet bevestigen.

Bruintjes verwacht dat men nog zeker enige uren bezig zal zijn om het vuur onder controle te brengen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

