15-02-2017, Sander

Uitslaande brand bij sloperij Maris Gideonweg

Groningen - Bij Maris aan de Gideonweg woedt momenteel een grote brand. Een stapel wrakken staan in brand. Er is veel vuur.

De brandweer is uren bezig met blussen. Omliggende woonwagens we rden ontruimd. Later meer