16-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto in de sloot langs de N33 bij Wildervank (Video)

Wildervank - Op de N33 tussen Wildervank en Bareveld is in de nacht van woensdag op donderdag een auto van de weg geraakt en in de sloot tot stilstand gekomen. Bij het ongeluk is voor zover bekend één persoon gewond geraakt.

De brandweer heeft de sloot doorzocht maar er is niemand meer aangetroffen. De N33 in de richting van Bareveld was tijdens de hulpverlening en de berging van het voertuig afgesloten voor het verkeer.