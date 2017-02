16-02-2017, Mark Heikens 112Gr.

Brug Heemweg vanaf 20 februari gestremd

Woldendorp - In verband met vervanging van de damwanden van de vaste brug in de Heemweg, is de Heemweg tussen Wagenborgen en Woldendorp gestremd voor alle doorgaande verkeer van maandag 20 februari 2017 tot en met zondag 26 februari 2017.