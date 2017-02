De politie kreeg woensdagavond de melding dat er iemand in zijn woning was overvallen door twee onbekende personen. Agenten zijn met spoed ter plaatse gegaan en troffen hier de 20-jarige bewoner. Hij was meerdere keren geslagen en had hierdoor letsel opgelopen. Ook was hij bedreigd met iets wat op een vuurwapen leek.

Er werd direct in de omgeving gezocht naar de mogelijke daders. Aan de Borgwal in Groningen zagen agenten de 16 en 17-jarige verdachten voorbij komen. Zij voldeden aan het signalement en werden hierop aangehouden. Het wapen waarmee gedreigd is, is nog niet aangetroffen.

De verdachten zitten vast en worden gehoord. Het slachtoffer is nagekeken door de ambulancedienst maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Er wordt nader onderzoek gedaan.