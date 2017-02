16-02-2017, Politie.nl

Verdachte na inbraak auto aangehouden

Groningen - De politie heeft woensdagnacht aan de Kornalijnlaan een 48-jarige man uit Groningen aangehouden na een inbraak in een personenauto.

Een getuige zag de man, die eerst wat heen en weer liep in de straat, daarna in een auto zitten en belde de politie. Het signalement werd daarbij doorgegeven. Agenten die naar de melding reden zagen de verdachte in de straat lopen en vanwege het duidelijke signalement werd hij direct aangehouden. Voorwerpen die hij uit de auto gestolen had, bleek hij te hebben weggegooid. Die werden bij de auto teruggevonden. De verdachte is ingesloten voor een nader onderzoek.