Pizzabezorger aangereden in Sappemeer

Sappemeer - Een pizzabezorger is donderdag aan het begin van de avond gewond geraakt bij een ongeluk op de Noorderstraat in Sappemeer.

Het slachtoffer werd op de kruising aangereden door een automobilist die vanaf de Noorderstraat de Klinker wou inrijden. Medewerkers van de ambulancedienst hebben het slachtoffer behandeld en later overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak.