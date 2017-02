16-02-2017, Martin Nuver & Sander Graafhuis 112Gr.

Brand in sporthal Paterswolde snel onder controle (Video)

Paterswolde - In de keuken van sportcomplex De Marsch aan de Hooiweg in Eelde heeft donderdagavond korte tijd brand gewoed.

Omstreeks half acht werden de verschillende hulpdiensten opgeroepen voor de brand. Omdat de omvang van de brand nog niet duidelijk was en er op het moment van uit breken van de brand veel mensen in het pand waren werd er groots opgeschaald.

De brandweer van Eelde kreeg ondersteuning van een tankautospuit uit Haren, een hoogwerker uit Groningen en twee waterwagens.

De rookontwikkeling in het pand was fors. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Hoe groot de schade is in het sportcomplex is nog onduidelijk. Nadat de brandweer het gehele pand had geventileerd heeft men ingepakt en de situatie overgedragen aan de politie.

Tv Noord

Rtv Drenthe