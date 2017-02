16-02-2017, Johan Wildeboer-112Groningen

Boom omgezaagd na brand in Ten Boer

Ten Boer - Donderdagavond werden de spuitgasten van Ten boer opgeroepen voor een buitenbrand aan de Ticheldobbe.

Bij aankomst bleek het om een brand in een boom te gaan. Eerder deze middag bleken er 2 jongens een vuurtje te hebben gestookt in deze boom. Nadat ze dachten dat de boom door hun bluspoging was gedoofd bleek het later op de avond toch anders te zijn. De boom was opnieuw gaan branden.

Omdat de boom dreigde om te vallen omdat hij aan de binnen kant volledig was uitgebrand, werd besloten om hem om te zagen. Nadat het brandede gedeelte was afgeblust en in de vijver was gegooid keerden de spuitgasten terug.