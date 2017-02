17-02-2017, Patrick Wind 112Gr. & 112Groningen.nl

Twee ernstig gewonden na frontale aanrijding en 1 dode

Noordhorn - Bij een aanrijding op de Rijksstraatweg (N355) zijn vrijdagochtend drie mensen ernstig gewond geraakt. Twee auto’s kwamen frontaal met elkaar in botsing.

Een 45-jarige automobiliste uit Kollum raakte vermoedelijk met haar auto in de berm. Na een stuurcorrectie verloor ze de macht over het stuur en kwam toen frontaal in botsing met een tegenligger. In deze auto zat een man van 64 jaar en een vrouw van 61 jaar, alle twee afkomstig uit Pieterzijl. De drie inzittenden van de auto’s raakten bekneld.

Door de brandweer moesten ze uit de voertuigen worden gehaald. De slachtoffers werden door het personeel van de ambulancedienst en de traumahelikopter gestabiliseerd. Vervolgens werden de drie per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie doen onderzoek naar de exacte toedracht van deze aanrijding

Update: 1 persoon is overleden in het ziekenhuis. Het gaat om de 45 jarige vrouw uit Kollum.

