17-02-2017, Jeroen Bos Oldambtnu.nl

Inval in Winschoten

Winschoten - De politie van Winschoten heeft vrijdagavond omstreeks 22:45 uur een pand binnen gevallen aan de Torenstraat in Winschoten.

De politie rook afgelopen donderdagavond een sterke hennepgeur, omdat deze geur vrijdagavond weer aanwezig was heeft de politie een 'instapje' gedaan in een woning waar eind 2015 een hennepkwekerij was opgerold. Echter troffen de agenten hier niks aan.



De agenten hebben de deur met een boormachine dicht gemaakt. De naastgelegen Coffee Shop Havanna heeft er niks mee te maken.