Surveillerende agenten in burger liepen door het centrum van de stad toen hen oog viel op twee Oost-Europese mannen. Ze waren in het bezit van een grote boodschappentas en maakten een haastige indruk. Agenten besloten ze dan ook te volgen. De twee liepen naar het station en waren ondertussen druk aan het bellen. Daar liep ook nog een derde Oost-Europese man. Hij wekte de indruk het duo niet te kennen, maar de agenten hadden dat snel doorzien. Een controle van twee Roemenen volgde. Ze waren in het bezit van een geprepareerde tas, om zo beveiligingspoortjes in winkels te kunnen omzeilen, en een grote koffer.

In de tas zaten allemaal spijkerbroeken en in de koffer kledingstukken met daaraan nog labels. Na een check van de identiteit van de mannen werd duidelijk dat het hier ging om mobiele bandieten, ook elders in het land waren ze namelijk al een keer aangehouden na diefstallen. De twee Roemenen werden dan ook gearresteert. Elders op het station werd ook de derde Roemeen aangehouden. Het trio werd overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten. De gestolen kleding, met een waarde van enkele duizenden euro’s, werd in beslag genomen.