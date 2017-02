18-02-2017, Rico van der Zande

Brandweer rukt uit voor buitensluiting in delfzijl

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl is vanmiddag opgeroepen voor een buitensluiting aan het schuitenzand in de havenstad.

Ter plaatse bleek het niet om een buitensluiting maar een binnensluiting te gaan. Pogingen van de brandweer om de voordeur te openen liepen op niets uit, ook was de deur niet te openen met een sleutel van buitenaf. Hierop werd de hoogwerker van Delfzijl opgeroepen waarna de brandweer via het balkon aan de achterzijde de woning alsnog heeft kunnen betreden.