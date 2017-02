18-02-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl/ Montage Martin Nuver

Inzittenden auto gewond bij ongeval A7 (Video)

Marum - Bij een ongeval op de A7 zijn zaterdagmiddag twee personen gewond geraakt.

Bij een ongeval op de A7 ter hoogte van Marum zijn vanmiddag de bestuurder van een personenauto en zijn passagier gewond geraakt. Ter hoogte van het tankstation Mienscheer kreeg de bestuurster mogelijk een blackout, kwamen in de berm terecht, waarna de auto is gaan rollen. Een ambulance medewerker, die vrij was van dienst, en een medewerker van het tankstation, hebben eerste hulp verleend.

Twee andere getuigen hebben de auto die op de kant lag, weer op de vier wielen gezet. De auto die tegen een gazen hekwerk tot stilstand kwam, raakte zwaar beschadigd. De brandweer van Marum werd ook opgeroepen voor dit ongeval, maar ze konden al snel terug keren naar de kazerne. De automobilist en zijn passagier zijn later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De VOA en politie maakten rapport op van het ongeval. Berger Collewijn sleepte de auto, die total loss raakte af.

Dvhn