18-02-2017, Sander Graafhuis, 112haren.nl

Brandweer rukt uit voor klassieke 'kat in de boom'

Haren - De brandweer moest vrijdagmiddag uitrukken naar de Walstroweg voor een kat in de boom. De dierenambulance was ter plaatse na een melding van een kat die niet meer uit de boom kon komen.

Omdat men niet de middelen had om het diertje uit de boom te krijgen werd de brandweer ter assistentie opgeroepen. Met behulp van een ladder en een stok hebben de spuitgasten de kat van de tak gedreven waarna het op het dak onder de boom sprong. De eigenaren waren blij met de komst van de brandweer.