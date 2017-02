19-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl & Michael Huising

Auto te water op de Dorpsstraat in Kiel Windeweer (Video)

Kiel Windeweer - Op de Dorpsstraat in Kiel Windeweer is in de nacht van zaterdag op zondag een auto te water geraakt.

De bestuurder van de auto is hierbij licht gewond geraakt. Agenten die over de Kielsterachterweg reden kwamen de auto in tegengestelde richting tegen en het voertuig viel op doordat hij geen verlichting voerde. Op het moment dat de agenten waren gekeerd was het voertuig al uit zicht verdwenen, uiteindelijk werd de auto na een korte zoekactie aangetroffen in het water van het Kieldiep. Het slachtoffer is door medewerkers van de ambulancedienst behandeld en later met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Onderzoek moet uitwijzen of de bestuurder onder invloed van alcohol heeft gereden. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water gehaald en afgevoerd. Dvhn