19-02-2017, Martin Nuver 112Gr.

Wateroverlast leidt naar 544 planten in flat Tasmantoren (Update)

Groningen - Naar aanleiding van wateroverlast bij onderburen werd zondagmorgen om 06:30 uur een wietkwekerij ontdekt op de 14e verdieping in de Tasmantoren aan de Regattaweg in de stad. High(letterlijk) in de sky.

Tot die tijd had niemand wat in de gaten. Het is niet de eerste keer dat er een kwekerij wordt ontdekt in een appartement. Mogelijk is beter vooronderzoek van de verhuurder een optie om dit te voorkomen aldus veel flatbewoners. Het is moeilijk te controleren wat men gaat doen, men gaat uit van wonen.

In de flat hing zondag een sterke wietlucht in de liften waarin men alles heeft afgevoerd. Je kan hier wel stoned worden aldus een buurvrouw. Mensen sliepen af en toe in het pand op een luchtbed. Er waren meer dan 500 planten lieten de agenten weten. Buitenaf zie je een waterspoor op de zwarte muur.

Tv Noord

Dvhn