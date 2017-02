19-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brandweer haalt kat uit boom in Leek

Leek - De brandweer kreeg zondagmorgen rond half 12 de melding binnen dat er een op hoogte vast zou zitten aan de Groevelaan in Leek.

Ter plaatse zat een kat mogelijk al enkele dagen hoog in de boom en kwam er maar niet uit aldus de bewoners die uiteindelijk de brandweer gebeld hebben. Eerst werd met een ladder geprobeerd het beestje te pakken maar dat lukte niet omdat het zich verplaatste naar het uiteinde van een tak boven de sloot. Na kort overleg is besloten met een straal hoge druk het beestje weer richting de stam van de boom te sturen zodat een collega brandweerman de kat kon pakken. Eenmaal bij de stam aangekomen besloot het beestje zelfstandig naar beneden te springen en kwam het keurig op vier poten terecht waarna het de bosjes in vluchtte.