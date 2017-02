19-02-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Vrouw uit stad vermist

Groningen - Sinds vrijdag aan het begin van de avond wordt vermist Natalia Ryzhinskaya (vermoedelijk spreekt de vrouw alleen Russisch).

Ze was met een gezelschap en hoort thuis op een schip. Ze hadden op de Grote Markt in Groningen afgesproken. De mevrouw is niet op komen dagen.

Signalement: Blanke vrouw Leeftijd tussen de 50 en 55 jaar draagt een spijkerbroek en een licht gekleurde jas Blond haar. Mocht u deze vrouw tegen komen neem dan contact op met de politie onder het nummer 09008844