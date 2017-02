19-02-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Vrouw uit stad weer terecht

Groningen - Sinds vrijdag aan het begin van de avond wordt vermist Natalia Ryzhinskaya (vermoedelijk spreekt de vrouw alleen Russisch).

Ze was met een gezelschap en hoort thuis op een schip. Ze hadden op de Grote Markt in Groningen afgesproken. De mevrouw is niet op komen dagen.

Update: Ze is weer terecht en maakt het naar omstandigheden goed , werd ons om 22:00 uur zondagavond gemeld door de Politie.

Oogtv