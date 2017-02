19-02-2017, Patrick Wind 112Gr. & Martin Nuver montage

Forse schade na ongeval bij Kardinge (Video)

Groningen - Zondagmiddag rond 13:30 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op het parkeerterrein van sportcentrum Kardinge.

Ter plaatse bleek het te gaan om twee auto's die met elkaar in botsing waren gekomen. Ook werd een derde auto beschadigd. Er was een tientallen meters lange remspoor te zien. Alle drie de auto's zijn afgesleept. Er viel 1 gewonde. Het slachtoffer is meegenomen naar het ziekenhuis. De oorzaak is nog onduidelijk. De VOA deed onderzoek.