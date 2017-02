19-02-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Gaslek in voortuin van woning in Leek

Leek - Bij het omleggen van een rioolleiding in de voortuin van een woning aan 't Zuden is zondagavond een gasleiding geraakt.

Hierdoor is een behoorlijk gat ontstaan in de leiding waardoor er gas ontsnapte. De brandweer is met prioriteit 1 ter plaatse gegaan en hebben ademlucht omgehangen om vervolgens het gat met speciale tape tijdelijk te dichten. Enexis is ingeschakeld om het lek verder definitief te dichten.