19-02-2017, Joey Lameris en Patrick Wind 112Gr. & M. Nuver redactie

Man(86) aangetroffen in Hoornsediep in Groningen (Update)

Groningen - In het Hoornsediep ter hoogte van de Parkbrug in de stad Groningen is zondagavond het lichaam van een onbekend persoon door de hulpdiensten uit het water gehaald.

Experts van de forensische opsporing van de politie zijn begonnen met het onderzoeken van de identiteit en de doodsoorzaak. Een getuige zag dat de persoon het water in ging. Nader info ontbreekt. Update: Het gaat om een 86-jarige man uit Groningen. Er is geen sprake van misdrijf of een ongeval. Dvhn Tv Noord video Oogtv

Het gaat niet om de vermiste Russische vrouw, want die is gezond en wel weer terecht werd zondag ons gemeld.