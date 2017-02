Een man liet ’s avonds zijn hond uit toen hij bij de parkeergarage twee jongens met een bromfiets in de weer zag. Hij vertrouwde het niet en sprak de twee aan. Beide jongens waren zenuwachtig en konden geen goed antwoord geven op vragen die de man stelde. Een buurman kwam er bij en vervolgens werd de politie gewaarschuwd. Beide jongens probeerden nog te ontkomen. Eén van hen verzette zich hevig. Desondanks werden ze alle twee overgedragen aan agenten. Eén van de jongens was in het bezit van een rugtas met daarin inbrekersgereedschap. Alle twee werden door agenten overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.