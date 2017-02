20-02-2017, Facebook Politie Groningen & Haren

Wat is het gevaar van lachgas?

Groningen - Wat is het gevaar van lachgas? Lees het in onderstaand column van een ambulance broeder.

We zijn onderweg om een rit te verzorgen van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum.

In het scherm zien we de geboortedatum staan. Het betreft een jong persoon. Na een IC periode gaat deze jonge man over naar een revalidatiecentrum. Maar de hoe en waarom vraag is bij aanrijden niet duidelijk.

Op de verpleegafdeling aangekomen, krijgen we te horen dat het om een jongen gaat die ten gevolge van zuurstof tekort mentale retardatie heeft opgelopen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, wordt niet over gesproken. De verpleegkundige blijft hier onwetend in.

