20-02-2017

LET OP: Bel +44 en +22 nummers nooit terug !

Groningen - De redactie van o.a 112Groningen heeft van meerdere bezoekers de laatste tijd vernomen dat zij zijn gebeld door een +44 of een +22 nummer.

Het is over het algemeen bekend dat je deze nummers nooit moet opnemen en ook niet moet terug bellen als je het niet vertrouwd, dit probleem van ‘fraude’ is dan ook al een enige tijd bekend bij de politie. Tóch brengen wij dit graag nog bij u onder de aandacht.

Bel nooit terug!



“Wanneer je terugbelt dan hoor je niks, maar er wordt wel een verbinding tot stand gebracht waar kosten aan verbonden zijn”, schrijft Provider Tele2 op een forum. “Je hoeft je geen zorgen te maken dat je gehackt bent, dit is niet mogelijk. Heb je toch opgenomen, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. Dit gebeurt pas als je zelf terugbelt.”