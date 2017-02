20-02-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Keukenbrand in Harkstede

Harkstede - Maandagavond om 18.51 uur moest de brandweer van Harkstede uitrukken naar de Bovenkruier in Harkstede voor een woningbrand.

In de keuken van de woning was door een nog onbekende oorzaak brand uitgebroken, de bewoner heeft een bluspoging gedaan en heeft daarbij rook ingeademd. Een ambulance heeft de man ter plaatsen behandeld. De gealarmeerde brandweer had de situatie snel onder controle en na het ventileren van de woning kon de brandweer terug keren naar de kazerne.